Pintilii l-a certat pe Budescu pentru o pasa gresita! Reactia FABULOASA a lui "Budi": "Lasa, ma, ca le-am luat banii!" :))

Steaua a castigat primul amical al iernii. Budescu a marcat toate cele trei goluri in victoria cu 3-1 in fata chinezilor de la Jiangsu.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Budescu a fost one man show. Si nu doar pentru golurile marcate. Pintilii a dezvaluit la finalul meciului cu echipa lui Capello ca l-a tras de urechi pe Budescu pentru o serie de pase gresite. Reactia lui Budescu a starnit hohote de ras printre stelisti.

"Vorbeam cu el in teren si ii ziceam de pasele gresite. El mi-a zis: 'Lasa, ma, ca macar am luat banii de la ei. Macar sa le dau pase sa nu se supere'", a declarat Pintilii la finalul partidei.

Budescu a jucat in China in sezonul 2016-2017 pentru echipa de liga secunda Dalian Yifang. Budescu a stat doar cateva luni in China, fiind imprumutat inapoi la Astra si apoi transferat definitiv de giurgiuveni.