Petrescu nu si-a recunoscut un jucator la plecarea in cantonament. Cu ce frizura a venit pe aeroport :)

CFR vrea sa-l readuca pe Culio, eroul clujenilor din primul sezon de Champions League. Deocamdata, cu Petrescu se va antrena cel mai tanar debutant din istoria nationalei.

Manea n-avea 17 ani cand a debutat la nationala. Visa atunci la Chelsea, dar n-a impresionat la Mouscron. Petrescu l-a luat in cantonament cu CFR.



"La orice echipa am fost, si e normal asta, a fost presiune. Acum poate ca e chiar mai mare pentru ca m-am intors acasa si toata lumea crede ca voi juca eu sau ca voi face eu nu stiu ce minuni", spune Petrescu.



Messi de la CFR, Paun, incearca sa-l concureze pe Bokila. Petrescu nu l-a recunoscut la plecarea in cantonament. Si-a schimbat frizura. :)