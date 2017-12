Petrescu, nemultumit de sistemul din Liga 1: "Nu credeam ca exista asa ceva in lume!" Omrani, luat din nou in vizor: "Sa dea 20 de goluri si mai vorbim!"

Voluntari 0-3 CFR Cluj! Ardelenii sunt la 8 puncte in fata Stelei, cu mentiunea ca Steaua nu a jucat deocamdata in aceasta etapa.

Dan Petrescu este constient de acest lucru si isi mentine jucatorii in priza. Petrescu este nemultumit de faptul ca in partea a doua a sezonului se intra cu punctele injumatatite, dar recunoaste ca pana acum a strans o "zestre" la care nu visa la inceputului anului.

Omrani a marcat in acest meci si a ajuns la patru goluri marcate, dar antrenorul nu este satisfacut: "Daca ajunge la 20, mai vorbim!"

"Puteam sa fim mai atenti in unele momente, puteam sa mai dam niste goluri. Daca ajunge la vreo 20, mai vorbim. Pana acolo, Omrani mai are mult de munca. Sunt 8 puncte pentru ca nu a jucat Steaua, dar nu cred ca vor ramane 8. Avem mai multe puncte decat ne asteptam. Acest play-off da sanse la toata lumea. Se impart punctele, ceva ce nu credeam ca exista in lume", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.