Petrescu intoarce si celalalt obraz la ironiile stelistilor. Raspunsul dat de antrenorul CFR-ului la "arogantele" lui Mihai Stoica

Dan Petrescu a fost ironizat de Mihai Stoica dupa meciul Be'er Sheva 1-2 FCSB. Stelistul a spus ca "vede CFR favorita la castigarea Ligii Campionilor anul viitor", dupa ce Petrescu a spus ca echipa ros-albastra are puterea de a se bate pentru Europa League.

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a vorbit intr-o conferinta de presa.

"Chiar daca cei de la Steaua ma ataca pe unde ma prind, eu tot cu ei voi tine in meciurile din Europa. Declaratia pe care am dat-o ca pot castiga trofeul nu a fost nicio intentie de a mea de a pune presiune, nu am pus presiune, va dau cuvantul meu de onoare.



Pur si simplu am declarat ce cred eu, sunt convins ca au sanse mari. In continuare cred ca pot sa castige grupa si sper sa ajunga cat mai departe. Au un lot cum nu au avut de mult, foarte puternic, numeros si cu multa calitate", spus Dan Petrescu.

In urma cu doua zile, Mihai Stoica i-a ironizat pe clujeni, la finalul meciului castigat de FCSB in Israel, 2-1 cu Be'er Sheva.

"La anul vad favorita CFR Cluj pentru castigarea Champions League, Real Madrid are mari probleme, PSG se confrunta cu fair play-ul financiar, iar FC Barcelona nu mai e ce a fost. Deci multa bafta, vant din pupa", a spus Mihai Stoica la finalul meciului Be'er Sheva 1-2 FCSB.