Petrescu e gata sa BATA Steaua! Anuntul facut de antrenor: cate transferuri mai face CFR

Dan Petrescu a revenit in tata dupa vacanta petrecuta in Dubai.

Antrenorul CFR-ului n-a avut liniste de sarbatori. S-a gandit non-stop la achizitii pentru titlu. Petrescu spune ca mai are nevoie de 3 jucatori pentru ca echipa lui sa fie la acelasi nivel cu echipa lui Dica.

"Pana plecam in Spania, sper sa mai avem inca doi-trei jucatori noi, in afara de Tucudean. Daca aducem acesti jucatori, putem sa ne apropiem de valoarea lor. Acum suntem noi inainte in clasament. Mai sunt 4 etape de campionat si 10 in play-off. Sa nu uitam ca Steaua a avut si meciurile europene, au jucat multe partide si au facut-o foarte bine, s-au calificat. Acum nu vor mai avea asa multe, poate inca doua sau si mai multe, dar nu vor fi in fiecare saptamana. Pentru noi va fi foarte greu pentru ca nu vom mai fi o surpriza, cum s-a intamplat pana acum", a spus Petrescu.