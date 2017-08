Petrescu e deja cu gandul la Dinamo! Ce a declarat dupa victoria cu Poli Iasi

Poli Iasi 0-2 CFR Cluj | Petrescu recunoaste ca Iasiul a jucat mai bine in prima repriza si anunta ca se concentreaza deja pe derby-ul cu Dinamo, de joi!

"Sunt multumit de rezultat, mai mult decat de joc. Iasiul a jucat mai bine ca noi in prima repriza, au avut posesia, au dominat, chiar daca n-au avut ocazii. In repriza a doua am controlat mai bine jocul, ma asteptam sa marcam si golul 3, si golul 4. Asta e fotbalul, nu s-a intamplat sa mai dam gol. Penalty-ul a fost clar, fara dubii. Avem un meci foarte greu cu Dinamo, cu o echipa foarte buna, un antrenor care a revitalizat echipa. Vor avea mai putine zile de pregatire ca noi pentru ca joaca luni, sper sa fim mai fresh. Vreau rezultate, vom vedea noi cand vom fi la maximum. Faptul ca am castigat arata ca avem valoare si caracter", a spus Petrescu la Digispot.