Petrescu a izbucnit in vestiar, la pauza: "A fost cel mai dur moment al meu cu jucatorii!" Omrani, cel mai bun fundas al CFR-ului :)

Dinamo 0-2 CFR Cluj. Ardelenii revin pe primul loc, dinamovistii sunt la patru puncte de play-off.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Dan Petrescu este sigur ca Dinamo va ajunge in cele din urma in primele sase echipe ale campionatului.

Petrescu a recunoscut si ca a avut o iesire nervoasa in vestiar, la pauza. Petrescu a fost extrem de nemultumit de atitudinea jucatorilor sai din prima repriza.

"Un meci foarte greu. Stiam ca Dinamo are nevoie neaparata de victorie. Prima repriza nu a fost buna pentru noi, am avut doar o ocazie prin Hoban. A fost cel mai dur moment al meu cu jucatorii, am fost foarte dur in vestiar la pauza. Pentru prima data nu mi-a placut atitudinea. Nu intelegeam de ce nu suntem agresivi, de ce nu avem entuziasm. Deocamdata, nu ne gandim la titlu. Incercam sa facem cat mai multe puncte. La mine cine nu face faza defensiva, nu joaca. Azi, Omrani a fost poate cel mai bun fundas al nostru. Cred ca Dinamo va ajunge in play-off", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.