Petrescu a debutat cu victorie la CFR. Sepsi OSK a condus la pauza, dar clujenii s-au dezlantuit in repriza a doua, dupa ce Petrescu a spart tot pe margine

CFR Cluj a invins-o cu 3-1 pe Sepsi OSK, in primul amical al verii. Dan Petrescu a fost un car de nervi pe banca pana cand clujenii au trecut in avantaj.

Camora, Urko Vera si Bilel Omrani au adus victoria CFR-ului in primul amical al verii, in fata nou-promovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. La pauza, Sepsi a condus cu 1-0, in urma unui penalty.

Dan Petrescu a fost un car de nervi pe marginea terenului pana cand CFR a trecut in avantaj. In cele din urma, echipa sa a obtinut victoria, iar acesta s-a declarat multumit de revenirea elevilor sai.