"Petrescu a avut un SOC, dar isi va reveni" Au cucerit titlul, acum sunt DUSMANI! Un nou atac MM - Petrescu

MM Stoica si Dan Petrescu au castigat titlul de campioni ai Romaniei cu Unirea Urziceni, insa acum sunt in razboi!

MM Stoica i-a oferit o noua replica lui Dan Petrescu, cel care a acuzat dur arbitrajul de la partida cu Botosani. Directorul sportiv al Steleli spune ca s-a obisnuit cu stilul lui Petrescu, despre care sustine ca e obisnuit sa fie ajutat de arbitraje, iar din acest motiv erorile in defavoarea sa sunt socante.



"Cunoastem stilul asta de declaratii, mai spunea ca nu are un Eric, dar cred ca a fost liber in presezon. Cand te obisnuiesti ca arbitri sa greseasca in favoarea ta constant, in monmentul in care sunt corecti sau gresesc in defavoarea ta, ai un soc. Cred ca a spus asta dupa ce a avut un soc, dar isi va reveni el", a spus MM Stoica.

Acesta si-a cerut scuze fata de Craiova, pe care nu a inclus-o in echipele de top care vor lupta pentru titlu.

"Am citit o declaratie a lui Alex Baluta, care se arata nemultumit de faptul ca noi nu consideram important acest meci. Nu stiu cine a zis asa ceva, pentru noi e cel mai important meci din aceasta parte a sezonului, noi vrem sa ne consolideram piozitia din grupa Europa League, dar meciul cu Craiova e cel mai important. O sa-mi prezint scuzele ca am crezut ca ne luptam la titlu doar cu CFR, Craiova practica in afara noastra cel mai bun, spectaculos si eficient fotbal din Liga I", a spus MM la conferinta.