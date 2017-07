Peste 50 de suporteri rapidisti au mers azi in fata primariei sa ceara sprijinirea echipei

Primaria Sectorului 1 analizeaza posibilitatea finantarii clubului Rapid.

Aproximativ 60 de suporteri s-au strans, miercuri, in fata Primariei Sectorului 1 si au afisat un banner pe care scria "Rapid nu moare". Ei i-au cerut primarului Dan Tudorache sa sprijine echipa, iar acesta le-a transmis ca va incerca sa solutioneze problemele pana la sfarsitul lunii.

"Eu nu am fost de acord cu acest miting. Nu-mi doresc sa se intample asa, pentru ca o sa-mi pun in cap ceilalti politicieni. Eu chiar vreau sa ajut acest club si sper sa o fac. E adevarat ca mitingul e organizat de suporteri, dar cine intelege? Noi in politica nu credem ca ceva e intamplator. Eu am aflat de pe Facebook si am dorit sa le comunicam sa nu vina, nu asa rezolvam problema, ci prin negocieri cu cei care au palmaresul si marca, nu prin presiuni. Eu vreau sa vorbesc cu ei, dar atunci cand voi avea toate actele."

"Vreau ca la sfarsitul acestei luni sa am toate datele clare. In momentul acesta, avocatii si aceasta comisie au discutii cu fiecare in parte si cu AFC Rapid si FC Rapid. Sunt trei entitati in momentul asta, unele cu datorii si caut solutiile optime pentru primarie, sa reusesc aceasta cooptare a lor sub un singur nume. Vreau ca primaria sa le asigure sustinerea financiara si manageriala. Sunt bucuros ca suporterii sunt de partea mea, dar ce vreti sa va spun? Ca adversarii mei politici spun ca nu voi reusi? Dar voi reusi, va spun eu. Sunt impresionat ca ma sustin, dar vreau sa raman pragmatic, pana reusesc aceasta constructie inceputa", a declarat Tudorache.

Referitor la o scrisoare a consilierului USR Clotilde Armand, care ii reprosa ca se implica la Rapid, Tudorache a spus: "Din informatiile pe care le am, atelierele Grivita sunt in sectorul 1, acolo unde s-a infiintat Rapidul, si aici trebuie sa ramana. Eu vreau sa dau o mana de ajutor acestui club".

Un suporter rapidist de peste 60 de ani i-a spus primarului: "Nu o sa fiti primul. S-a spus ca ar fi prima oara cand o Primarie ar lua Rapidul. Dar in 1979 cand primar era fostul ministru al Apararii Nationale, Adrian Paunescu l-a convins si a transformat Rapidul in echipa reprezentativa a Municipiului Bucuresti. Deci ar fi a doua oara. Pe noi se bat toate primariile, incepand cu Primaria Capitalei".

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a infiintat la inceputul saptamanii prin "dispozitie de primar" o comisie care sa negocieze preluarea marcii Rapid, dupa ce reprezentantii USR si PNL din Consiliul Local nu au dat aviz favorabil proiectului sau.

Conform unei Ordonante de Urgenta a Guvernului prin care s-a modificat Legea Sportului, administratiile locale pot finanta activitatile sportive ale cluburilor de drept public in limita a 5 la suta din bugetul anual. Primaria Sectorului 1 are un buget anual de 350 de milioane de euro, astfel incat poate aloca pentru activitati sportive aproximativ 17 milioane de euro.

News.ro