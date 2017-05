PERLA de 19 ani dorita de Steaua si Dinamo a dat un GOL FANTASTIC in finala Cupei! Cum a inscris impotriva Viitorului

Golgheterul celor de la UTA a reusit sa inscrie si in finala Cupei Romaniei la Under 19!

Adrian Petre este vedeta aradenilor de la UTA, cu cifre remarcabile in acest sezon. La doar 19 ani, Petre a reusit sa devina un jucator indispensabil pentru echipa mare, cu 26 de goluri marcate in acest sezon. Andrei Petre a marcat si in finala Cupei Romaniei la Under 19 in fata celor de la Viitorul, reusind sa trimita superb cu capul dupa ce a pacalit un fundas! Partida este ACUM in direct la Sport.ro

Golurile lui au dus-o pe UTA pe loc de baraj pentru promovarea in Liga I.

Adrian Petre, proasptat convocat la nationala U21, este un atacant pe care Becali l-a vrut si vara trecuta. Steaua l-a preferat pe Denis Man, dar Becali nu a renuntat niciodata de gandul de a pune mana pe noua perla a Aradului.

Pe parcursul acestui sezon, Petre a fost urmarit constant de scouteri veniti in special din Italia. Becali va relua negocierile pentru Petre, dar competitia pentru semnatura atacantului de 19 ani nu va fi una simpla.

Petre este dorit si de alte echipe din Liga I, cea mai insistenta fiind Dinamo.