PERFORMANTA INCREDIBILA reusita de Dica | De 13 ani nu s-a mai intamplat asa ceva la Steaua: niciuna dintre adversarele de atunci nu mai exista

Steaua a castigat meciul cu Craiova, scor 5-2, iar ros-albastrii au reusit o performanta remarcabila. De 13 ani nu s-a mai intamplat asa ceva.



In ultimele patru etape de Liga 1, Steaua a marcat nu mai putin de 16 goluri. 4-0 cu Sepsi, 7-0 cu ACS Poli Timisoara si 5-2 cu Craiova sunt partidele in care ros-albastrii au inscris la foc automat. Singurul "minus" inserat in aceasta serie este meciul cu Voluntari, incheiat cu scorul de 0-0.

In 2004, Steaua reusea o serie asemanatoare. Atunci ros-albastrii marcau 17 goluri in patru etape. Opt dintre reusite erau in poarta celor de la Timisoara. 4-1 cu Unirea Alba-Iulia, 1-1 cu Ceahlaul si 4-0 cu FC Arges au fost celelalte rezultate. Interesant este ca niciuna dintre cele patru formatii de atunci nu se mai regaseste in fotbalul de astazi din Romania sub aceeasi forma. Acs Poli Timisoara de atunci nu este aceeasi echipa cu cea din prezent, asa cum nici FC Arges nu este Argesul de acum. Unirea Alba-Iulia si Ceahlaul, din pacate, s-au desfiintat.

"Daca nici acum echipa nu imi arata cum imi doresc...Am marcat cinci goluri, reusim un fotbal ofensiv. Am castigat in Europa, am castigat cu 7-0, am marcat sase goluri in Cupa", a declarat Nicolae Dica dupa victoria cu Craiova.