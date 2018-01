Pepe s-a dus direct la un stelist in cantonamentul de la Antalya: "Ma bucur sa te vad!" Imaginea postata pe net cu fostul jucator de la Real Madrid

Portughezul Pepe a ajuns in vara trecuta la Besiktas.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Ajuns la 34 de ani, Pepe s-a despartit vara trecuta de Real Madrid desi madrilenii au dorit sa ii prelungeasca intelegerea. Insa Pepe a ales sa plece in Turcia, la Besiktas, cu care a reusit sa se califice in primavara Champions League acolo unde o va intalni pe Bayern Munchen.

Besiktas se pregateste pentru a 2-a parte a sezonului in Antalya, la Gloria Sports Arena, acolo unde se afla de astazi si Steaua. Echipa aflata pe locul 2 in Liga 1 va sta in cantonament in urmatoarele 10 zile.

Pepe s-a intalnit astazi cu stelistii si s-a dus direct la Artur Jorge, conationalul sau. Cei doi nu au evoluat impreuna in Portugalia, insa se cunosc foarte bine, dovada mesajul postat de Artur Jorge pe contul sau de Instagram: "Primul cantonament al iernii. Ma bucur sa te vad #officialpepe" a scris fundasul Stelei.