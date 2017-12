"Pentru mine a fost un meci ca oricare altul! Nu am fost concentrati!" Ce a spus Morutan despre un transfer la Steaua

FC Botosani 0-3 Steaua / Botosani poate rata playoff-ul in ultima etapa daca Dinamo invinge in ultimele 2 meciuri iar Botosani pierde cu Astra.

Olimpiu Morutan a fost cel mai periculos jucator al celor de la FC Botosani in partida cu Astra si a vorbit la finalul partidei despre un posibil transfer la Steaua sau Dinamo Kiev, cea care l-a urmarit la acest meci.

"Ne-am dorit sa scoatem un rezultat bun, dar acesta a fost rezultatul pana la urma. Am avut meciuri mult mai bune in acest an, sper sa castigam in ultima etapa. Trebuie sa ramanem concentrati, trebuie sa mergem in ultima etapa foarte motivati pentru a scoate un rezultat bun.



Nu am nicio presiune, am jucat la fel ca in oricare meci. Nu a depins de mine ca vine vreun impresar, eu am incercat sa-mi fac jocul dar nu am reusit. Am jucat foarte prost, trebuia sa fim mai concentrati, am avut cateva ocazii. Asta a fost soarta meciului si n-avem ce face.



Campionatul e foarte strans. Nu ma gandesc decat sa-mi ajut echipa si o sa vedem ce va fi in perioada de transferuri" a spus Olimpiu Morutan la Digi Sport.