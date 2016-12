Pentru el se incheie COSMARUL, pentru Steaua poate fi o super lovitura! Mutarea pe "silent" dorita de Becali

Becali a vorbit o singura data despre el, dupa care nu i-a mai pomenit numele. Prezenta sa pe lista de transferuri a Stelei este destul de clara.

Stelistii vor sa aduca doi fundasi centrali in aceasta iarna, iar pe lista au aparut Tiru de la Viitorul, cu sanse mici sa fie transferat, dupa ce Hagi a ajuns liderul Romaniei, Larie de la CFR Cluj, care a anuntat ca e dispus sa joace la Steaua, Puljic, fostul jucator al lui Dinamo, si Lukasz Szukala, fost jucator al Stelei, care a trecut printr-un an de cosmar in Turcia.

"E posibil sa il aducem pe Szukala. Negociem", spunea Gigi Becali la inceputul acestei luni. Vestea a luat multi fani prin surprindere, dupa ce fundasul polonez de 32 de ani a disparut practic din echipa celor de la Osmanlispor.

In 2015, Steaua accepta sa-l vanda pe Szukala la pachet cu Sanmartean, pentru 600.000 euro, in Arabia Saudita, la Al Ittihad, echipa antrenata atunci de Victor Piturca. Dupa jumatate de an, Osmanlispor l-a adus gratuit pe polonez din Arabia Saudita, iar in primul sau sezon la turci acesta a reusit sa prinda 10 partide, sperand ca astfel va reintra in calcule si pentru echipa nationala a Polonei, asa cum o facea in tricoul Stelei.

Szukala nu a mai prins nationala, a ratat campionatul european, iar in acest sezon nu a existat pentru Osmanlispor. Turcii l-au folosit pe fundas in doar 3 partide de Cupa, acesta fiind in afara echipei in campionat si in Europa League. 270 de minute care nu sunt suficiente pentru Szukala si care l-ar putea convinge pe polonez ca o revenire la Steaua i-ar putea salva cariera.

Un alt argument pentru care Szukala ar putea fi o mutare reusita la Steaua este si relatia buna pe care acesta o are cu Laurentiu Reghecampf si Ana Maria Prodan. Cei doi l-ar putea convinge ca un restart in tricoul Stelei ar putea fi cea mai buna decizie pentru viitorul sau.