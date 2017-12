Pedeapsa redusa la jumatate pentru Cioinac, dupa derapajul de la meciul cu Dinamo

FRF a descis sa-i reduca suspendarea lui Ionut Cioinac de la patru meciuri la doua meciuri.

Totusi, mijlocasul lui CSM Poli Iasi trebuie sa plateasca 5000 lei penalitati sportive. Hotararea este definitiva, dar poate fi atacata la TAS.

Jucatorul in varsta de 26 de ani a fost eliminat de pe teren in partida cu Dinamo din noiembrie, incheiata cu scorul de 2-1 pentru dinamovisti.

Declaratiile pentru care a fost Cioinac a ajuns la Comisia de Disciplina:

"Acest arbitru poate a primit ordin. Nu am pus mana, nu m-am dus la el si nu l-am facut nesimtit. Zice ca m-am dus, l-am impins si l-am facut nesimtit. Cum poate sa inventeze asa ceva? Si colegii mei s-au dus la el si i-au spus: nu te-a facut nesimtit. Nu trebuie delegat. Dupa tentativele alea de omor nu mai gandeste. Nu prea a fost penalti la faza aceea, din ce am inteles. Dar poate Poli Iasi nu are voie in play-off. Ne lasa fara cuvinte acesti oameni si isi bat joc de munca noastra. Vine acest om intr-un minut si ne distruge munca. Pana acum n-am vorbit de arbitraj. Dar nu se poate sa ne arbitreze un asemenea arbitru. Numai asa a tinut-o din minutul cinci, pleaca de-aici ca iti dau roşu. Este peste puterea mea de intelegere", a spus Cioinac dupa meciul cu Dinamo.