"Pe VIATA la Steaua!" De ziua sa, Filip a primit cea mai tare veste! Ce contract a semnat

Chinuit crunt de accidentari in ultimii ani, Lucian Filip a primit o veste extraordinara.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Chiar in ziua in care implineste 27 de ani, Filip a semnat prelungirea cu Steaua pana in 2021. Ajuns in 2007 la Steaua de la Scoala de fotbal Gica Popescu, mijlocasul a fost imprumutat la Gloria Buzau, Unirea Urziceni, Snagov si Concordia Chiajna. Filip a revenit sezonul asta dupa doua accidentari complicate, insa s-a accidentat din nou. Steaua are insa rabdare cu el si i-a prelungit contractul.