Pe urmele lui Bale :) Cota lui Dennis Man a explodat in ultimele sase luni! Cat a ajuns sa coste pustiul pe care Becali vrea zeci de milioane

Becali i-a pus lui Dennis Man o clauza de reziliere in valoare de 50 de milioane de euro. Pustiul mai are mult pana sa coste atat, dar cota sa a inceput sa urce serios.

Poate unul dintre cei mai buni stelisti in prima jumatate a sezonului, Dennis Man si-a marit de cinci ori cota in ultimele sase luni. In varsta de doar 19 ani, el a marcat de sase ori in campionat si de doua ori in Cupa Romaniei in actuala stagiune.

Dennis Man a intrat in primul 11 al celor mai scumpi stelisti. Cota sa a urcat de la 250.000 euro, cat valora in iunie 2017, pana la 1.200.000 euro, in prezent.

400.000 euro, cu tot cu clauze, a platit Becali pentru Dennis Man in septembrie 2016.