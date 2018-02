"Pe Gnohere doar acolo pot sa-l vand!" Becali a anuntat care poate fi viitorul Bizonului dupa sezonul fantastic si golul cu Lazio

Lazio - Steaua e maine seara, 20:00, IN DIRECT la ProTV

Gigi Becali, patronul Stelei, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Latifundiarul din Pipera a vorbit despre duelul cu Lazio, progamat maine seara si transmis LIVE la ProTV, de la 20:00, dar si despre golgheterul Gnohere.

Becali e sigur ca "Man poate pune 10 milioane de euro la cota daca joaca bine maine". In schimb, patronul Stelei spune ca pe Gnohere este greu sa-l mai vanda in Vest. Francezul tocmai a implinit 30 de ani!

Patronul echipei ros-albastre spune ca l-ar putea vinde pe Gnohere in zona Golfului, unde acesta ar incasa si el un salariu frumusel.

"Gnohere este un jucator extraordinar si ne folosim de el. Dar banii multi vin pe jucatori de 19 ani. La 29-30 de ani nu mai iei bani multi. El poate pleca in Arabia ca sa-si faca viata", a spus Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.