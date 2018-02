Pe cine mizeaza Dica in poarta la meciul cu Sepsi, dupa prestatiile lui Vlad si venirea de ultim moment a lui Balgradean

Steaua o intalneste pe Sepsi OSK in ultimul meci al sezonului regulat, maine seara, de la 20:45.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Stelistii joaca duminica seara, de la 20:45, impotriva covasnenilor de la Sepsi OSK, in ultimul meci al sezonului regulat. Ei vin dupa infrangerea 1-5 de pe Olimpico, in urma careia au fost eliminati din UEFA Europa League.

Nicolae Dica spune ca spera ca jucatorii sai sa fi trecut peste infrangerea dureroasa din Italia.

El a mai fost intrebat pe cine va miza in poarta, lansand un indiciu asupra faptului ca Andrei Vlad isi va pastra postul.

Potrivit antrenorului, Cristi Balgradean ar putea debuta in cursul saptamanii viitoare, la meciul de Cupa cu FC Hermannstadt.

"Balgradean e un fotbalist cu experienta, a jucat pe la toate echipele pe la care a trecut. In scurt timp il veti vedea in poarta, pentru ca de-asta l-am adus. Exista sanse sa debuteze in urmatoarea saptamana. Veti vedea maine daca joaca", a spus Dica.