Pe cine alege Gigi Becali la LPF si ce legatura exista de fapt intre Liviu Dragnea si Sorin Dragoi

Sorin Dragoi este un nume necunoscut pentru marea masa a suporterilor din Romania, aparut in spatiul public in urma cu cateva saptamani, atunci cand si-a anuntat intentia de a candida la sefia LPF.

In prima faza, nimeni nu i-a dat vreo sansa lui Dragoi, iar Gigi Becali enumera la TV cluburile care "sigur vor merge cu Gino la alegeri".

"Sunt cel putin 8, deci nu are nicio sansa Sorin Dragoi", era concluzia lui Becali.

Intalnirea decisiva Dragoi - Becali: cu o zi inainte de alegeri!

Intre timp, in presa au aparut mai multe informatii care il fac pe Sorin Dragoi un candidat cel putin de luat in seama.

"Da, asa este, am fost coleg de facultate cu Liviu Dragnea. Am fost colegi de grupa. Dar asta nu inseamna nimic, eu nu sunt un produs politic, sunt un om care vine din mediul privat, cu multa experienta in management."

"Am terminat facultatea in 1989, am facut transporturi la Politehnica. Ulterior mi-am obtinut si diploma de doctorat, si eu am facut doctoratul pe vremea in care nu puteai sa il faci decat pe bune."

"De atunci, din '89, m-am mai intalnit cu Liviu Dragnea de doua-trei ori", a spus Dragoi la PRO X.

Sorin Dragoi a dezvaluit ca a avut deja intalniri cu majoritatea conducatorilor din Liga I, nu insa si cu Gigi Becali.

"Am auzit declaratia lui Gigi Becali, care spunea ca nu am sanse. Eu am avut o singura discutie cu domnul Becali, in momentul in care ne-am intalnit sa discutam despre un transfer."

"Mi-a spus <<Sorine, la mine ce e da e da, ce e nu e nu. Daca nu o sa te sustin, o sa spun public asta.>>"

"Nu m-am mai dus sa ma intalnesc cu el in ultima saptamana, dar o voi face duminica, dupa meciul dintre Steaua si Timisoara", a mai spus Sorin Dragoi.

Alegerile pentru sefia LPF vor avea loc luni, 23 octombrie.