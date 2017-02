"Pe cei de la Steaua trebuie sa ii denigrezi public ca sa se alarmeze" Becali continua atacul asupra lui Reghe

Gigi Becali a continuat si astazi criticile aduse la adresa lui Laurentiu Reghecampf:

"Am mai pierdut si cu 4-1 si nu m-a suparat, dar pe mine m-a deranjat ce jucam, pentru ca asta e viitorul echipei. Nu poti merge in playoff cu jocul asta. O sa castigam campionatul si ce facem? Cum putem merge in Europa cu jocul asta. Nu se poate sa nu legi trei pase. Nu am vazut aseara"

"Nu e un mesaj dur, e ceea ce gandesc. Niciodata nu am ascuns asta, asta am gandit aseara si asta gandesc si acum. Au mai fost momente cand m-am mai suparat, mici suparari, dar in prisma prieteniei, tin mult la el, un om care are asa mare caracter, nu pot face ce vreau si nici nu fac, dar nici nu pot sa-l las. Fanii vor spune ca sunt nebun, jucatorii vor spune ca asa trebuie sa faca si ei"

"Pe cei de la Steaua trebuie sa ii denigrezi public ca sa se alarmeze. Aseara, de cand sunt in fotbal, nu mi s-a intamplat niciodata asa joc prost. Sa nu legi trei pase nu mi s-a intamplat niciodata. Sa fim in corzi repriza a doua sa dam in mingi de parca eram calificati in UCL, nu mi s-a intamplat niciodata"

"Am vrut sa intervin pentru ca ma simteam vinovat pentru toate declaratiile optimiste, pentru trufie, ca cine sunt eu, Becali cu Steaua. Ori nu ma pricep la fotbal... Am vazut Real cu Villarreal, au fost condusi cu 0-2 si au dat 3 goluri. Noi suntem Real Madrid. Ca sa ajungi in halul asta, sa fii in corzi in repriza a doua, am avut si 11 metri, dar nu am vorbit de ele. Dar ca sa joci la 1-1 si sa tii de rezultat la scorul asta, sa nu mai faci o faza, e prea rusinos si nu pot sa suport.", a spus Becali la Sport.ro