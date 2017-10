"Pe Alibec nu-l mai tinem mult! Cred ca pleaca!" Becali insista pentru Nemec pentru ca pregateste despartirea de omul sau no.1

Gigi Becali sustine ca a refuzat oferte importante pentru Denis Alibec, inclusiv una de 10 milioane de euro. Acesta nu stie, insa, daca o mai poate face si a doua oara. Patronul FCSB spune: "Nu cred ca il mai tinem mult, de aia vreau sa-l iau pe Nemec".

Gigi Becali insista pentru transferul lui Adam Nemec, de la Dinamo, intrucat planuieste sa il vanda pe Denis Alibec. Patronul FCSB e sigur ca poate scoate cel putin 10 milioane de euro in schimbul atacantului de 27 de ani.

"Eu cred ca pe Alibec nu o sa-l mai tinem mult. Cred ca va pleca! De-aia vreau sa-l iau pe Nemec", a spus Becali la Digisport.

Latifundiarul din Pipera a spus in mai multe randuri ca echipe importante sunt pe urmele varfului adus de la Astra, care in prezent se confrunta cu o pubalgie, care l-a tinut departe de gazon in ultimele doua saptamani.

Alibec nu a marcat niciun gol in actualul sezon.