Paziti cu ARMELE AUTOMATE! Ce surpriza au avut stelistii la primul antrenament in Turcia

Stelistii au inceput antrenamentele in Turcia.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Au fost paziti de trupele speciale in cantonamentul lor de 5 stele de la Belek. Mai multi agenti inarmati au fost prezenti la intrarea in Gloria Sports Arena. Nu doar pentru a-i proteja pe jucatorii lui Dica. Besiktas, care e cazata in acelasi hotel, avea un amical programat la ora in care stelistii se antrenau.