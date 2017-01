Pazea, a venit Lupu. Stelistii, lasati de Reghecampf pe mainile noului preparator fizic. VIDEO

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Tinuti in sala in urma cu doua zile din cauza furtunii, stelistii au putut sa se antreneze in aceasta dimineata in aer liber, in cantonamentul din Turcia.

Laurentiu Reghecampf i-a lasat pe Alibec, Gnohere & Co pe mainile noului preparator fizic Marian Lupu. Acesta a stabilit un circuit de forta pentru primul antrenament al zilei.

Steaua va juca primul amical al iernii peste 6 zile, impotriva azerilor de la Qarabag.

Amicalele Stelei

Primul cantonament

18 ianuarie: Steaua - Qarabag

Al doilea cantonament

24 ianuarie: Steaua - Vardar Skopje

26 ianuarie: Steaua - Terek Groznyi

28 ianuarie: Steaua - Slovan Bratislava

31 ianuarie: Steaua - Wisla Cracovia

02 februarie: Steaua - Hajduk Split