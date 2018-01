"Patronul de acolo e nebun rau! Slava Domnului ca am scapat!" Stelistul care nu se teme de Becali! Prin ce a trecut la fostul club

Sarbul Planic s-a acomodat la Steaua, insa s-a accidentat in ultima luna a sezonului de toamna.

Planic e gata acum de revenire si spune ca e impresionat de perioada petrecuta pana acum la Steaua. Sarbul spune ca se poate si mai rau decat un patron decat Becali. Patronul de la Novi Sad e nebun rau, spune Planic.

Esti unul dintre jucatorii straini care s-au acomodat foarte rapid in Romania. Care e secretul tau?

N-am asa vreun secret. Voi puteti sa spuneti asta, daca m-am acomodat bine. Jucatorii m-au primit foarte bine, sunt jucatori cu care comunic in engleza. Marko Momcilovici m-a ajutat mult, pentru ca el stie foarte bine si limba romana.

In teren faci cuplu defensiv cu Mihai Balasa. Cum ti se pare Balasa?

Da, suntem doi jucatori cu stiluri de joc asemanatoare. E mai tanar decat mine, dar am fost surprins sa aflu ce varsta are (23). Arata mult mai batran. E un jucator bun, il asteapta o cariera stralucitoare.

Care e jucatorul pe care il admiri cel mai mult de la Lazio?

De la Lazio? Ar fi o prostie sa spun altceva decat Milinkovici-Savici. Il cunosc, da.

Care ti s-a parut cel mai dificil adversar din Liga 1?

Ca jucator, Eric de la Viitorul? Foarte bun. Cel mai bun.

Care au fost asteptarile pe care le-ai avut in momentul in care ai venit la Steaua?

Trebuie sa recunosc ca e mai bine decat ma asteptam. Orasul, fanii, echipa. Clubul e foarte mare, are o traditie in spate. Au castigat cupa campionilor, e mare lucru. Toata lumea m-a primit bine aici, ma simt excelent.

Au fost niste probleme in acea saptamana in care s-a facut transferul tau...

Eu am vrut sa vin din prima zi. Au fost insa niste probleme cu conducerea de acolo. E nebun rau patronul de acolo. Acum nu mai e el, slava domnului. Nu stie fotbal, dar are impresia ca le stie pe toate. Nu stiu exact care au fost discutiile, dar probabil ca voia mai multi bani.

Cum e viata in Bucuresti?

Cum e si in Belgrad. Sunt doua orase care se aseamana mult. Poate Bucurestiul e mai aglomerat, cu mai multe probleme de trafic, dar e bine.

Care crezi ca va fi urmatorul pas in cariera ta?

Nu ma gandesc la asta acum. Ma gandesc doar la Steaua, doar sa castig campionatul, ma gandesc la meciul cu Lazio. Si cam atat.

Sa castigi cu Lazio sau sa iei titlul - ce ti se pare mai usor?

Nu stiu... daca aveam un adversar mai usor in Europa League, as fi zis ca asta e mai usor, dar Lazio e o adversara foarte dificila. Si sa castigi titlul in Liga I e foarte greu, nu stiu...

Care ti se pare cea mai grea adversara din Liga I?

CFR. Ei sunt cei mai periculosi in lupta la titlul.

Cu ti se pare Gigi Becali, in comparatie cu fostul tau patron de la Vojvodina Novi Sad?

N-am avut prea multe ocazii sa vorbesc cu el. Nu prea stiu. Nu prea citesc nici presa, pentru ca nu stiu limba, nu stiu, nu mi-am facut o parere.

Poate ca stii toata povestea asta cu Denis Alibec. Crezi ca isi va reveni la forma din trecut?

Da, sigur, sunt convins. Cred ca este cel mai bun atacant cu care am jucat pana acum.