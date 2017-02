Patronul Craiovei i-a SICANAT pe stelisti in trafic! Gesturi huliganice catre autocarul ros-albastrilor

Mihai Rotaru, patronul Craiovei, a fost implicat intr-un incident mai putin obisnuit la finalul meciului cu Steaua.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Stelistii au avut meci cu oltenii si dupa finalul celor 90 de minute, pe drumul dintre Severin si Craiova. Potrivit Gazetei Sporturilor, masina in care se afla patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a intrat in coloana care conducea autocarul Stelei catre Craiova si a facut semne obscene catre adversarii de sambata seara. Steaua a primit escorta din partea autoritatilor deoarece drumul dintre Severin si Craiova era plin de suporteri olteni care se intorceau de la meci.

Autocarul Stelei, dar si masina lui Rotaru, au fost trase pe dreapta de catre Jandarmerie, iar patronul Craiovei a fost pus sa dea explicatii.

"Facea semne obscene si striga ceva, insa nu se auzea ce. Cei din masinile Jamdarmeriei, dar si ale Politiei Rutiere au transmis mesaje vocale, la statiile masinilor, prin care ii solicitau soferului masinii lui Rotaru sa paraseasca imediat coloana oficiala. Cum nu s-a intamplat acest lucru, seful de securitate al Stelei a fost anuntat prin telefon de catre detasamentul de jandarmi care asigurau escorta, sa-i solicite soferului autocarului sa opreasca, lucru care s-a si petrecut. Apoi, a fost trasa pe dreapta si masina lui Rotaru, iar soferul respectiv a fost pus sa dea explicatii", scrie sursa citata.

Jandarmii confirma incidentul. "Va pot confirma ca la intoarcerea echipei Steaua, pe drumul de la Severin spre Craiova, a existat o sicana in trafic a unei masini de teren. Aceasta intrase in coloana oficiala, in care se afla autocarul Stelei. Lucrurile au intrat in normal dupa ce s-a intervenit si autobomilul respectiv a fost scos din coloana oficiala", a declarat Cosmin Mirea, purtatorul de cuvant al jandarmilor din Craiova.