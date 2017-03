Patrick Petre a avut mare succes de 8 martie: "Toate doamnele si domnisoarele ne-au cerut sa luam titlul" VIDEO

Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Dinamovistii au participat astazi la un eveniment intr-un mall din capitala. Jucatorii alb-rosii au impartit flori doamnelor si domnisoarelor, cu ocazia Zilei Femeii.

Patrick Petre a fost in centrul atentiei, fiind rugat de zeci de domnisoare sa faca fotografii si selfie-uri.

"Eu am participat cam la toate actiunile de genul asta, vreau sa le urez "La multi ani" tuturor femeilor. Am avut putin succes, s-au schimbat multe dupa golul cu Steaua, am primit multe mesaje.

Toate doamnele si domnisoarele ne-au urat sa luam campionatul si speram sa le facem fericite.

Nu pot sa spun ca viata mea s-a schimbat radical, dar foarte multa lume m-a sunat dupa meciul cu Dinamo, mi s-a blocat si telefonul. Insa nu e important sa marchez neaparat eu, ci sa obtinem victorii.

Eu cred ca avem cele mai mari sanse sa luam titlul, pentru ca suntem un grup foarte unit.

Fanii nostri merita un stadion nou, pentru ca ati vazut si dumneavoastra ce fel de atmosfera fac. Eu cred ca am mers la cateva luni pentru prima data pe stadionul din Stefan cel Mare si pana in ziua de azi nu s-a schimbat nimic acolo", a spus Patrick Petre.