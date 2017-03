Paszkany, revenire spectaculoasa la CFR Cluj: "Am investit 5 milioane de euro deja!" Ce le-a spus jucatorilor

Arpad Paszkany i-a vizitat pe jucatori inaintea meciului cu Steaua.

Site-ul actualdecluj.ro scrie ca Arpad Paszkany a revenit la CFR Cluj si el ar fi proprietarul clubului in reatate. Marian Bagacean, contabil de meserie, este cel care a anuntat ca a preluat clubul si a investit 5 milioane de euro.

Paszkany a aparut insa in cantonamentul echipei inainte de meciul cu Steaua si le-a transmis jucatorilor ca vor veni vremuri mai bune la club.

Paszkany i-a cerutat pe jucatori pentru rezultatul cu Timisoara si i-a incurajat pentru partida cu Steaua, pierduta insa duminica seara cu 0-2.

<<In sambata premergatoare partidei cu Steaua, de la Bucuresti, echipa lua masa la Marty in Sigma, in cartierul Zorilor. Se glumea, se discuta, se radea, pâna când in separeul rezervat formatiei clujene a descins Arpad Paszkany. insotit de Marian Bagacean, un contabil care se lauda ca a investit deja 5 milioane de euro in CFR, Paszkany a luat cuvântul, iar in incapere s-a asternut o liniste ca la inmormantare.

“De ce-ati pierdut puncte cu Timisoara?”, a fost unul dintre reprosurile omului de afaceri. Apoi a incercat sa-i incurajeze pe fotbalisti spunându-le ca-i vrea “gladiatori”, ca “CFR Cluj e un brand”. Alaturi de el se afla Marian Bagacean, precum un “valet de nadejde”, dupa cum ne-a povestit un participant la intâlnire.

“Am ramas toti masca pentru ca nu l-am vazut de foarte multa vreme. N-a comentat nimeni nimic. Stateau toti jucatorii ca mieluseii. Langa Paszkany era Bagacean, care asculta tot ce-i spunea Paszkany. Apoi a luat si el cuvantul, a spus ca deja a bagat 5 milioane de euro in echipa, iar inceputul e promitator”, a relatat pentru actualdecluj.ro un membru al CFR-ului>>, scrie actualdecluj.ro.