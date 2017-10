Paradoxul razboiului stelelor! Suporterul CSA Steaua care se inchina la SIMBOLUL FCSB: "Vai, ce bine ar fi sa il avem si pe Radoi aici!"

CSA Steaua a invins-o astazi pe AFC Rapid cu 7-0.

Un suporter stelist a venit astazi in Ghencea imbracat cu tricoul lui Mirel Radoi, cel pe care il considera un simbol pentru ceea ce inseamna spiritul Stelei.

Paradoxul e ca Radoi este tocmai simbolul FCSB, poate cel mai reprezentativ jucator din "era Gigi Becali", pe care fanii CSA au sters-o din istoria Stelei.

"Vaai, ce bine ar fi sa vina si Mirel Radoi alaturi de noi. Asta e un tricou simbol, cu Radoi cu numarul 6. Ar fi o mare lovitura sa il avem pe Radoi aici."

"Dintre jucatorii pe care ii are Steaua acum, Sitaru cred ca se apropie de Radoi. Imi place Sitaru, are in comun daruirea lui Radoi."

Suporterul munceste in constructii si nu se desparte de tricou nici la serviciu.

"Merg cu tricoul asta la munca, mai ales ca am colegi dinamovisti. Si seful e dinamovist, va dati seama ce iese acolo, nu?!"