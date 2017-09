PANICA pentru Tanase, dupa prima dubla la Steaua: "Inca mai am probleme dupa operatie" Cum a iesit de la meci

Steaua 4-0 Gaz Metan / Florin Tanase a reusit prima dubla pentru Steaua.

Tanase a iesit cu piciorul umflat dupa cel mai bun meci facut pentru Steaua. Atacantul inca se mai confrunta cu probleme de la operatie de anul trecut, care l-a tinut pe bara 4 luni.



"Am facut un meci bun, insa importanta este victoria. Am jucat bine, am pasat, am deschis adversarul, am reusit sa ne facem jocul si am facut un meci bun. E prima mea dubla de cand sunt la Steaua. Ma simt foarte bine, incet-incet incep sa marchez goluri si sper sa o tin tot asa.

La picior inca mai am ceva probleme dupa operatie. Dupa meci, dupa ce fac efort, mai apar unele probleme. M-am simtit bine in spatele varfului. Eu ma simt bine pe orice pozitie din fata”, a declarat Florin Tanase, la finalul jocului cu Medias.