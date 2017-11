PANICA la Steaua! Balasa s-a accidentat la incalzire si nu a mai putut intra cu Olanda

Vezi aici toate fazele de la Romania - Olanda.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00!

Mihai Balasa a devenit unul dintre cei mai importanti jucatori ai Stelei, iar convocarea la nationala a devenit fireasca. Noul selectioner Contra l-a titularizat cu Olanda, insa fundasul s-a accidentat la nationala. Dica spera sa nu fie ceva grav. Steaua are meci in deplasare la Plzen in Europa League si dueluri cu Iasi, Astra si Timisoara in campionat si cupa.

14 meciuri a jucat Balasa in acest sezon la Steaua, toate ca titular.