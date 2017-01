Panica in Anglia: a inghetat un teren in Liga a 3-a! Liga I moare de ras: ce decizie dramatica au luat englezii

La Targu Mures chiar s-au platit si caini care sa rada alaturi de conducatorii clubului ASA :)

Southend United a trait rusinea weekendului in fotbalul englez, dupa ce partida cu Bolton, de pe teren propriu, a fost anulata din cauza faptului ca suprafata de joc era inghetata.

Urmarea "dezastrului" a venit imediat - Ken Hare, omul care se ocupa de intretinerea gazonului de pe Roots Hall de 27 de ani, a fost demis din functie, impreuna cu un comunicat care il va bantui, probabil, mult timp.

"In general, oamenii isi pierd job-urile atunci cand nu isi fac munca asa cum trebuie", se arata in comunicatul emis de club, citat de BBC.

Conducerea clubului din sud-estul Angliei a fost nemiloasa cu angajatul care ocupa functia inca din 1990 si a explicat in comunicat faptul ca "foarte putine persoane din club au fost concediate in ultimii 20 de ani, incluzand aici chiar si antrenorii care au fost pe banca primei echipe."

Degeaba a incercat omul sa explice faptul ca a dat drumul la instalatia de incalzire, si a acoperit suprafata de joc cu o zi inainte de meci, dar ca temperaturile mult sub zero grade au facut ca toate eforturile sa fie inutile.

Arbitrul a decis ca meciul din League One (Liga a III-a engleza) sa nu se joace in astfel de conditii, pentru a nu-i pune in pericol pe fotbalisti.

In Liga I au fost pedepsiti jucatorii care au refuzat fotbalul pe patinoar

Luna trecuta, Liga I a oferit imagini greu de conceput in fotbal. Cu cateva exceptii, terenurile au fost impracticabile, din cauza ghetii.

Dupa meciul Targu Mures - Pandurii, anulat la pauza pe motiv ca jucatorii oaspeti au refuzat sa mai evolueze pe gheata, Comisiile FRF au transmis, prin decizia luata, un mesaj de "Fiti barbati!" pentru fotbalistii care au avut curajul sa strambe din nas la patinoarul de la Targu Mures - Pandurii a pierdut meciul la masa verde pentru ca a refuzat jocul.