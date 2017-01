Pandurii a mai pierdut un jucator. Dupa Sanmartean, si Herea si-a gasit echipa. Cu cine a semnat

Pandurii se dezintegreaza.

Sanmartean a mers in Arabia Saudita, acolo unde a semnat cu Al Taawon, echipa antrenata de Costel Galca. Dupa acesta, un alt mijlocas important al Pandurilor a plecat de la echipa.

Ovidiu Herea s-a inteles cu Concordia si a semnat pe un an si jumatate: "Am semnat cu Concordia pentru un an si jumatate. Am o clauza prin care pot pleca in strainatate in perioada de transferuri. Presedintele clubului si antrenorul au fost foarte seriosi si echipa este aproape de casa", a spus Herea in exclusivitate pentru Gazeta.

Acesta a plecat liber de contract, Pandurii neputand sa mai plateasca contractele jucatorilor.