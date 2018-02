"Pai Dinamo e in Play Off, nu? Asa am vazut pe la TV! Unii le zic jucatorilor sa nu ia cartonase" Dica s-a enervat si acuza conspiratia rivalilor

Nicolae Dica, antrenorul Stelei, a vorbit intr-o conferinta de presa inaintea meciului cu Sepsi OSK, din ultima etapa a sezonului regulat.

Dica a vorbit despre meciul Stelei, pe care l-a caracterizat ca fiind unul dificil. El a spus ca jucatorii trebuie sa-si revina dupa esecul cu Lazio, scor 1-5 pe Olimpico, si sa arate care este adevarata lor fata, chiar daca vor intalni un adversar mai slab cotat.

Antrenorul Stelei a mai vorbit despre lupta pentru Play Off, moment in care i-a atacat pe rivali.

"(...) Pai Dinamo e in Play Off, nu?! Asa am vazut ca declarata unii.

Am vazut si eu declaratiile unor conducatori. Mi-ar placea si mie ca unii sa le zica fotbalistilor inaintea meciurilor cu Steaua sa nu se omoare, sa nu ia cartonase, ca sa nu fie suspendati

Echipele care joaca impotriva noastra au o alta atitudine decat atunci cand intalnesc alte formatii.

Am vazut declaratiile de dupa meciul cu CFR, cand li s-a cerut jucatorilor de la Astra sa nu ia cartonase cu Dinamo ca sa fie folositi in etapa urmatoare, in Play Off.

La meciurile cu noi nu conteaza. Pot sa aiba si cate 15 cartonase, ca tot ii baga cu noi", a spus Nicolae Dica.