Lovitura de ultima ora pentru Becali in razboiul cu CSA Steaua! Marca pe care a inscris-o la OSIM a fost RESPINSA! Cum arata sigla

OSIM a respins una dintre marcile pe care Becali le-a inregistrat, Fotbal Club Steaua.

Conform Ziare.com, Becali ar fi vrut sa aiba si variante de rezerva pentru marca FCSB, pe care o detine clubul sau in prezent. Oamenii sai au depus in 2016 o cerere de inregistrare pentru o marca diferita, reprezentata grafic de o sigla pe galben, cu o stea albastra in centru si o cruce rosie in interior. CSA Steaua a depus o contestatie, admisa abia acum de OSIM.

Printre motivele invocate de reprezentantii institutiei se numara elementele inspirate din marca detinuta de CSA Steaua, faptul ca marcile sunt identice la nivel fonetic sau ca domeniul de activitate al celor doua cluburi este acelasi, existand astfel un risc serios de confuzie.

www.sport.ro v-a prezentat in exclusivitate marca pe care Becali a incercat s-o inregistreze pentru Steaua in luna aprilie 2016.