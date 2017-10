OUT de la Steaua! Omul lui MM si-a ratat cariera la Steaua in doar 13 secunde si va pleca in pauza de iarna

Steaua a vanat toata vara doi fundasi centrali. Unul dintre ei a rezistat doar 13 secunde!

Portughezul Artur Jorge a venit la Steaua la inceputul campionatului si a debutat in partida cu Juventus Colentina. Portughezul si-a dat autogol dupa doar 13 secunde si a facut un meci slab contra nou-promovatei. Dica nu i-a mai dat nicio sansa si a ales sa-l reprofileze pe Momcilovici.

Cu Balasa, Larie si Planici in forma, Steaua nu mai are nevoie de Jorge, care va fi pus pe liber in iarna, anunta Telekom Sport.

"Artur Jorge a facut un singur antrenament cu echipa si a intrat cu Juventus, poate a fost o greseala, dar a fost o decizie pe care am luat-o pentru ca urma meciul cu Sporting si-mi doream sa obtinem acea calificare. Am avut o discutie cu Mihai Stoica si cu Gigi Becali, aveam de ales intre el si un alt jucator, si am decis ca Artur Jorge sa fie cel care nu prinde lista UEFA", a spus Dica.