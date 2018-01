Ousmane Viera a revenit in Liga I! Fostul fundas al Pandurilor, al 8-lea transfer al lui Sepsi

Sepsi OSK se intareste serios pentru lupta din primavara. Covasnenii spera sa reuseasca sa se salveze de la retrogradare cu ajutorul unor fotbalisti ca Dalmau, Sato, Hamed, Oliveira, Kuku si, mai nou, Viera.

Sepsi OSK a mai reusit un transfer. Covasnenii l-au readus in Liga I pe ivorianul Ousmane Viera, fost fundas al Pandurilor.

In varsta de 31 de ani, Viera a revenit in Romania dupa 5 ani in care a jucat in Turcia, la Rizespor si Adanaspor.

Acesta a mai jucat in Liga I la CFR, International Curtea de Arges si Pandurii.

Viera a jucat de 18 ori pentru nationala tarii sale.