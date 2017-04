Noua lista de transferuri a Stelei dupa ce Becali a anuntat ca titlul e LUAT! Cost ZERO pentru jucatori de MILIOANE de la rivale. ANUNTA 10 transferuri. Pe cine vrea

Gigi Becali se gandeste deja la structura echipei pe care vrea s-o construiasca la vara!

Patronul Stelei e sigur de titlu si planifica formula care sa-l duca in Champions League. N-are nicio emotie cu titlul.

Becali a anuntat ca va oferta mai multi jucatori de la rivalele din play-off. Loviturile uriase ar fi Nemec si Palic, pe care Becali ii poate lua gratis de la Dinamo. Becali vrea si un jucator din play-out.

"Daca e liber, de ce sa nu-l iau pe Nemec? Ce are?!' - a spus stelistul.

Lista extinsa de transferuri a lui Becali mai contine nume importante. Fundasul Acka, plecat recent de la CSU Craiova, Mateiu, si el liber de contract din iunie, apoi Teixeira de la Astra. Toti ar veni cu cost de transfer zero!

Investitiile mari ar fi cei 3 jucatori de la Viitorul care pot intra in dream team-ul de Liga al lui Reghe. Tiru, Coman si Nedelcu il pot costa mai mult de 4 milioane de euro pe Becali. Prima oferta a fost de 3 milioane deuro pentru Coman si Nedelcu, pusa insa pe hold de Hagi pana la finalul campionatului. Prioritatile lui Becali sunt acoperirea celor doua posturi cu mari probleme in acest moment, fundas dreapta si mijlocas central. Chiar daca in centru are solutii, Becali nu e multumit de Pintilii si Boldrin, iar de Muniru se va desparti dupa scandalul cu Tanase. In aparare sunt vizati doi jucatori de la CFR, Larie si Horj!

"Se spune ca eu destabilizez echipe dar nu e asa. Eu stiu ca lui Nemec ii expira contractul la vara. Daca este asa, il iau. Iau de la fiecare echipa din play-off cate 2 jucatori, care sunt liberi ii iau. Daca nu sunt liberi, platesc. La Viitorul platesc. Vreau sa iau 10 jucatori. 9 din play-off si unul din play-out!", a spus Becali la Sport.ro.

Fotbalistul din play-out la care se refera Becali e pustiul Morutan de la FC Botosani.



Lista de transferuri a Stelei

Coman

Nedelcu

Tiru

Acka

Mateiu

Nemec

Palic

Larie

Horj

Teixeira

Morutan