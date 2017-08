"Orice echipa vine in Gruia pleaca de la 0-1, se stie!" Mutu, atac VIOLENT la CFR! Mesaj pentru petrescu

CFR 1-0 Dinamo / Echipa lui Dan Petrescu s-a impus printr-un penalty controversat.

CFR a primit al treilea penalty consecutiv, iar dinamovistii protesteaza vehemnt. Acuza o inventie a arbitrului la faza in care mingea pare ca i-a sarit din piept lui Nedelcearu si nu din mana. Mutu spune ca Dinamo merita un egal dupa jocul de aseara.

"Chiar am faza in fata, am primit-o pe telefon si e penalty inexistent! M-am interesat ca sa nu vorbesc eu...Daca si domnul Craciunescu spune ca nu a fost penalty, asa spun si eu. Nu e prima data cand Gaman face astfel de greseli in meciurile lui Dinamo. Nici nu stiu daca am castigat vreodata cu el la centru. Orice echipa vine in Gruia pleaca de la 0-1, se stie! Daca Dan Petrescu se teme de arbitraj...

Dominarea pe care a avut-o Dinamo in repriza secunda n-am avut-o la niciun meci. Trebuie sa fim mai concentrati. E pacat ca victoria intr-un astfel de meci, intre doua echipe care se lupta pentru campionat, sa vina printr-un astfel de gol. Conteaza orice punct. Vrem continuitate, victoria e victorie, aduce moral bun. Am facut un joc bun, am ajuns la poarta chiar daca s-au aparat, practic, cu toata echipa. De Dinamo-s multumit, imi pare rau ca am pierdut printr-o greseala. Tusierul a confrimat ca nu el a dat penalty. Nu stiu cum ar fi putut sa vada George acel penalty", a spus "Briliantul", la Digi Sport.

Nedelcearu s-a jurat ca nu a pus mana pe minge, insa arbitrul nu a putut fi convins.

"M-am jurat in fata lui si ma pot jura oricand, nu inteleg de ce a dictat penalty, putea astepta decizia tusiereului, nu putea sa vada asa bine din spate. De cate ori l-am avut la centru, niciodata nu am reusit sa castigam si mereu ne-a dezavantajat, acum sper ca cei de la Liga sa ne inteleaga.

Cred ca am avut ocazii clare de a marca si ar fi trebuit sa marcam, dar nu mai conteaza. Ei au urmarit sa se inchida bine si le-a iesit. Am fost mai buni decat ei si meritam victoria", a comentat tanarul fundas central dinamovist.