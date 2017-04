"Orice, dar sa nu-i facem campioni!" Ce le-a spus Contra jucatorilor inainte de derby-ul cu Steaua! Le-a interzis un lucru

Luni seara are loc cel de-al 170-lea duel dintre Dinamo si Steaua.

Invinsa in meciul tur din playoff de catre Steaua cu 2-1, Dinamo incearca sa-si ia revansa intr-un meci care le poate reaprinde sperantele la titlu sau le poate incheia definitiv. Daca Adrian Mutu a declarat ca obiectivul echipei este locul 2, sansele la titlu fiind considerate mici, Contra a avut un discurs mobilizator inainte de meci.



"Orice, dar sa nu ii facem campioni! Vom juca in fata suporterilor nostri si nu avem voie sa pierdem, orice s-ar intampla. Nu intrati in conflicte si certuri pe teren, sa va pastrati mereu capul pe umeri si sa va ganditi doar la fotbal" le-ar fi spus Contra jucatorilor, conform Gazeta Sporturilor.

Mai mult, antrenorul de 41 de ani le-a interzis jucatorilor sa dea declaratii ironice sau provocatoare la adresa rivalilor la conferintele de presa sau atunci cand merg sa vanda bilete suporterilor.