Opinie / Steliano si ai lui nu sunt nici macar spaima paharului! Adevarata drama a jucatorilor implicati in scandalul "Aerostar"

Drama pentru grupul de jucatori ai lui Dinamo, care au fost acuzati de patronul si antrenorul echipei ca au chefuit pana spre dimineata chiar in ziua meciului cu Aerostar Bacau, nu e doar ca sunt fotbalisti slabi, ci si ca sunt si petrecareti si bautori de o calitate indoielnica.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Nu e o noutate ca alcoolul si fotbalul romanesc si-au dat mana timp de decenii. Se spune despre Fane Iovan si Adrian Bumbescu ca ar fi sarbatorit castigarea Cupei Campionilor Europeni timp de o saptamana intr-un apartament din Bucuresti. Alti jucatori cunoscuti din fotbalul romanesc carora le-a placut viata stropita cu un pic de alcool au fost Gicu Dobrin, Florea Dumitrache, Cornel Dinu, Mihai Majearu, Lucian Balan, Danut Lupu, Daniel Prodan, Daniel Pancu, Adrian Mutu sau Gabriel Tamas. Dar, cand intrau pe teren, aratau ca erau fotbalisti adevarati si nu se cunostea ca nu duc o viata sportiva exemplara. De altfel, si marii jucatori ai lumii au avut vicii: Maradona a fost dependent de cocaina, Garrincha, Best, Gascoigne sau Tony Adams au fost bautori de categoria grea, iar Cruyiff fuma inca din adolescenta cate 3-4 pachete de tigari pe zi.



Steliano Filip, Costache, Dudea, Mutiu, Hanca si Nedelcearu ar fi pregatit meciului din Cupa Romaniei cu Aerostar Bacau consumand băuturi alcoolice pana spre dimineata la hotelul din Piatra Neamt unde erau cazati. Petrecerea a fost sparta de clientii hotelului, care nu puteau sa se odihneasca de zgomotul produs de petrecareti, iar jucatorii lui Dinamo au mers la culcare doar dupa ce politia a ajuns la usa camerei unde chefuiau si i-a amenintat ca ii amendeaza pentru perturbarea ordinii si linistii publice. Episodul e cu atat mai jenant cu cat, a doua zi, Dinamo s-a impus cu greu in fata unei echipe din Liga a 3-a. De altfel, Dudea si Nedelcearu (plus imprumutatii Patrick Petre si Vlad Olteanu) se facusera de ras si in martie 2017, in timpul deplasarii echipei nationale U21 in Spania, cand se ametisera in avion cu bautura cumparata din duty-free. Iar Steliano Filip a avut mai multe episoade doar in acest an in care s-a injurat ca la usa cortului cu spectatorii dinamovisti si a fost oprit cu greu de coechipieri sa nu sara in tribuna si sa se ia la bataie cu cei care ii reprosau jocul slab si frecventa cartonaselor incasate.



Drama lui "Stelu" Filip si a colegilor de paranghelii prin cantonamente nu e ca beau, fumeaza si se culca spre ora 5 in dimineata meciului. Nu e nici macar ca nu isi dau seama de gravitatea situatiei, ca nu isi recunosc barbateste fapta, ca nu isi cer scuze deschis si ca se considera victime nevinovate ale presei si ale unor oameni care le poarta sambetele. Drama lor e ca se cred fotbalisti valorosi, desi nu sunt in stare sa dea o centrare mai departe de ficatul primului adversar si le e aproape imposibil sa dribleze, sa suteze si sa dea o pasa mai lunga de 10 metri fara se aplice mingii lovituri cauzatoare de moarte. Tot o drama e ca, in loc sa fie invitati sa invete mai intai fotbal si pe urma sa aiba fite, ei sunt promovati de ani de zile la echipa de club si la cele nationale, in speranta ca, intr-o buna zi, se vor lua niste bani in schimbul transferului lor. Dar drama lor adevarata e ca nu sunt niste virtuozi nici macar la desertat sticle, joaca asa cum beau si beau asa cum joaca. Adica nu sunt demni de Liga Campionilor nici la fotbal si nici la golit pahare.