OPINIE / Mai am un singur (play-)off! De ce revenirea la sistemul clasic de desfasurare al Ligii 1 ar fi o mare greseala

Autor: Gabriel Chirea



Sistemul competitional din Liga 1, cu play-off, play-out si injumatatirea punctelor la finalul sezonului regulat, nu mai pare atat de nepotrivit, dupa ce am vazut ca multe campionate din Europa si-au aflat deja castigatoarele din luna ianuarie.



In timp ce in Romania mai exista inca suspans, in multe tari europene se cunosc deja castigatoarele campionatelor. In Anglia, Manchester City are 15 puncte avans fata de concitadina United, ocupanta locului secund. In Germania, Bayern Munchen s-a distantat la 16 puncte de Leverkusen si Schalke. In Spania, FC Barcelona a pus deja 11 puncte intre ea si locul doi, Atletico Madrid, iar de rivala Real Madrid o despart 19 puncte. In Franta, PSG are 11 puncte peste Lyon si Marseille. In Scotia, Celtic are deja cu 11 puncte mai mult decat Aberdeen si cu 14 mai mult fata de rivala Rangers. In Rusia, Lokomotiv Moscova are 8 puncte avans fata de Zenit cand mai sunt 10 etape de disputat. In Croatia, Dinamo Zagreb s-a distantat la 12 puncte fata de Hajduk Split. In Cehia, Viktoria Plzen are 14 puncte mai mult decat urmaritoarele Slavia Praga si Sigma Olomouc. In Serbia, Steaua Rosie s-a distantat la 9 puncte de Partizan. In Muntenegru, Sutjeska Nikšić e la 13 puncte de Budućnost. In alte multe campionate (Italia, Austria, Elvetia, Bulgaria, Ucraina, Olanda, Ungaria, Bosnia etc.), lupta pentru titlul national se da doar intre doua cluburi, care s-au distantat decisiv de restul competitoarelor.

Actualul mod de desfasurare al Ligii 1 a fost criticat inclusiv de reprezentati ai FRF si LPF sau ai cluburilor implicate in competitie, dar acest sistem ramane cel mai potrivit pentru a pastra suspansul atat in varful clasamentului, cat si in subsolul sau. Tinem cu totii minte vremurile cand campioana se stia cu multe luni inainte de finalul sezonului, iar meciurile ramase fie nu erau tratate serios de campioni, care isi permiteau sa joace cu rezervele si cu revervele rezervelor, fie apareau acuzatii in privinta meciurilor aranjate pentru a ajuta echipele aflate in nevoie disperata de puncte. Nu are Romania cei mai buni fotbalisti si arbitri, cele mai moderne stadioane sau cei mai profesionisti conducatori si patroni, dar macar ne putem consola ca acest sistem cu play-off si play-out ne ofera suspans si face destul de greu de alcatuit o noua "Cooperativa" perfect functionala.

Sezonul trecut, Viitorul a castigat titlul in ultima etapa, in conditiile in care, inaintea rundei finale, trei echipe aveau sanse matematice pentru a iesi pe primul loc. In acest week-end se reia competitia si mai sunt 4 etape de disputat din sezonul regulat. Daca s-ar pastra diferenta aceasta de puncte, inainte de inceputul play-off-ului, cand se injumateste zestrea din clasament, distanta intre CFR Cluj (locul 1) si Viitorul si Dinamo (locurile 6-7) ar fi de doar 8 puncte, un lucru cu care nu se pot mandri multe campionate europene. Iar intre primele 3 clasate, CFR Cluj, FCSB si CSU Craiova, distanta ar fi de doar 3 puncte!

Alaturi de "regula U21", implementarea acestui sistem competitional a fost una dintre putinele masuri benefice luate in ultimii ani, iar o marire a numarului de echipe si jucarea campionatului in format clasic, tur-retur, in conditiile in care si asa exista probleme grave cu gasirea fondurilor pentru finantarea cluburilor, ar dilua mult competitia si i-ar scadea mult din atractivitate.