Operatiunea "Salvati-l pe Alibec"! Coleg nou de camera pentru atacantul Stelei: "Discutam zi de zi!" 

Stelistii sunt disperati sa-l repuna pe Alibec pe picioare.

Denis Alibec a avut o prima parte de sezon slaba, in care nu a marcat niciun gol in campionat. Alibec a fost implicat si in mai multe scandaluri, insa stelistii l-au iertat, iar acum vor sa-l repuna pe picioare.

Alibec are si un coleg nou de camera in aceasta iarna. Valerica Gaman a fost colegul sau de la Astra, iar acum cei doi s-au reunit la Steaua. Fundasul spera sa-l ajute pe Alibec sa-si regaseasca forma de la Giurgiu si sa contribuie la cucerirea titlului.



"Am discutat cu Alibec. Aveam discutii foarte multe si cand eram la Astra. Acum stau si cu el in camera si avem discutii zi de zi. A avut si o problema medicala, cu acea pubalgie, dar vad ca e pe drumul cel bun si eu cred ca veti vedea un alt Alibec", a spus Valerica Gaman, la conferinta de presa de marti.

"E mai matur si asta trebuie sa o arate si el. Nu trebuie ajutat, pana la urma nu este un copil, are 27 de ani. Trebuie sa realizeze singur, pentru ca fotbalul nu asteapta pe nimeni", a mai spus fundasul central.

Steaua e in al doilea cantonament din aceasta iarna, in Spania, acolo unde va disputa trei meciuri amicale.