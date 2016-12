"Ooo, multumesc, il pun in rama!" Cadoul genial primit de Andone la conferinta dupa ce a umilit Steaua. VIDEO

DINAMO 4-1 STEAUA | De 14 ani Dinamo nu a mai reusit sa o bata pe Steaua la 3 goluri diferenta.

Andone a avut parte de o surpriza la conferinta de presa organizata la finalul meciului.



Antrenorul "cainilor" a primit biletul meciului cadou, cu scorul si marcatorii.



"Ooo, multumesc, il pun in rama!", a spus Andone.



"Ramane un meci de referinta in istorie!", i-a raspuns Johhny Culina, ofiterul de presa al lui Dinamo.



Andone a batut-o pe Steaua de doua ori in acest sezon. A reusit sa-i dea 7 goluri Stelei in 3 saptamani.