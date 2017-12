Donnarumma vrea sa rupa contractul cu Milan, doi GIGANTI ai Europei sunt gata sa-l ia! Cine a inceput deja negocierile pentru BOMBA inceputului de an

Portarul de 18 ani sustine ca s-a simtit sub presiune cand a fost de acord sa isi prelungeasca intelegerea si vrea sa plece de pe San Siro. Conform Gazzetta dello Sport, doi dintre gigantii Europei au fost deja alertati de posibila despartire a lui Donnarumma de Milan. Real Madrid si PSG sunt ambele interesate sa-l ia inca din ianuarie!

Donnarumma a fost contestat puternic de fanii lui AC Milan la meciul cu Verona (3-0) din Cupa Italiei. Injurat inca de la incalzire, pustiul a plans in vestiar si a fost consolat de capitanul Bonucci. Ultrasii s-au luat atat de el, cat si de fratele sau, pe care l-au numit 'parazit'. Donnarumma castiga nu mai putin de 6 milioane de euro pe sezon la AC Milan.



Footage of Bonucci with Donnarumma inside the locker room ahead of #MilanVeronapic.twitter.com/BVWFzccdCW