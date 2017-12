Ronaldo a refuzat transferul BOMBA pentru care Real ar fi batut toate recordurile! Ce superstar a INTERZIS la Madrid

Ronaldo s-a opus uneia dintre mutarile care puteau schimba istoria fotbalului!

Real a vrut sa-l ia pe Pogba anul trecut, dupa Euro! Francezul a negociat cu Madridul, a fost incantat de termenii propusi, dar a optat in cele din urma pentru Man United. Motivul e Cristiano Ronaldo. 'Balonul de Aur' s-a opus transferului si i-a explcat atat lui Florentino Perez, cat si oamenilor din staff-ul tehnic de ce ideea Pogba nu e cea mai buna.



Mijlocasul central a ajuns pana la urma pe Old Trafford in schimbul a 120 de milioane de euro. Daca Real ar fi platit banii, ar fi detinut recordul de transfer pentru cel putin un an, pana la afacerea monstruoasa "Neymar la PSG".