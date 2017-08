Omul zilei in Romania habar n-avea cate goluri a dat in timpul meciului cu Suceava! Declaratia geniala a lui Mediop

Meci halucinant azi in Romania. Fosta campioana Ripensia i-a batut cu 16-0 pe pustii din Suceava, care au facut o zi cu autocarul pana la Timisoara.

Ripensia a revenit in liga a doua dupa 69 de ani si a castigat cu 16-0 meciul cu Suceava. Un senegalez a dat cele mai multe goluri la Timisoara.



"Nu am tinut minte cate goluri am dat si i-am intrebat pe colegi cat a fost scorul si cate am dat eu! Cred ca au zis ca 7!", se amuza Mediop.



In toamna, Foresta i-a chinuit pe stelisti in Cupa. Doar copii joaca acum la Suceava. Moldovenii au avut probleme cu autocarul si au ajuns la trei noaptea la Timisoara.