Omul lui Nicolae Badea le arata obrazul lui Negoita si Mutu: "E rusinos, nu vor sa plateasca 4.500 lei, sunt napastuiti". Mutu raspunde si cere audienta la ministrul de interne

Marius Bacria, reprezentantul ACSFC Dinamo, societatea controlata de Nicolae Badea, proprietara lojelor Stadionului Dinamo, a declarat ca oficialii echipei de fotbal au refuzat sa plateasca suma de 4.500 de lei pentru a folosirea tribunei oficiale la meciul cu Gaz Metan Medias.

"Daca eram de la asociatia <salvati copiii si nepastuitii> si societatea domnului Negoita se incadra in aceasta categorie va spun ca domnul Badea era primul care ajuta cat se putea de mult. In pofida situatiei de insoventa in care ne aflam, puneam la dispozitie spatiile noastre, urmand sa recuperam pejudiciul prin donatii si sponsorizari, pentru a nu intra in conflict cu creditorii nostri. Nefiind in aceasta categorie, nici noi de la o asociatie umanitara, nici domnul Negoita nedeclarandu-se nepastuit si defavorizat, nu am putut sa punem la dispozitie bunurile noastre in mod gratuit, pentru ca intram in cnflict si cu creditorii, avand in vedere situatia de insolventa in care ne aflam si nici nu este fair, ca nu este declarat falit si trebuie sa-l ajutam. Acestea sunt bunurile noastre, investitiile noastre si accesul si folosirea lor fara autorizarea proprietarului se numeste de catre codul penal tulburare de posesie. Noi am cerut pentru punerea la dispozitie si in folosinta societatii comerciale Dinamo 1948 SA pentru meciul de aseara o suma modica, pe care din motive necunoscute cei ai domnului Negoita s-au impotrivit sa ne-o ofere. Nu o sa va vina sa credeti daca va spun suma: 4.500 de lei cu tot cu TVA. Mi se pare rusinos ca s-a ajuns aici si pentru mine inexplicabil", a declarat Bacria, la Sport.ro.

El afirma ca echipa de fotbal Dinamo foloseste stadionul din Soseaua Stefan cel Mare in mod gratuit.

"Ei nu stiu daca au platit cuiva sa foloseasca stadionul. Ei sunt intr-un contract de prestari servicii cu mine din 2005, valabil si in prezent, in care numai asociatiei noastre trebuie sa plateasca taxe pentru orice activitate in Parcul Sportiv Dinamo. CS Dinamo nu poate pune la dispozitia tertilor, nici cu bani nici pro bono vreunul din terenurile din Dinamo. Eu sunt cel abilitat sa semneze un contract de asociere intre noi cu CS sa facem acest lucru. Eu cred ca ei au folosit stadionul gratuit, pentru ca nu exista cale legala. Daca l-ar fi inchiriat CS, incalcau obligatiile contractuale. CS ar fi trebuit sa-l inchierieze printr-o licitatie, iar banii sa-i verse la bugetul de stat. Banuiesc ca nu au facut asta, deci joaca aici gratuit. Numai noi puteam inchiria stadionul, la orice tert, nu numai lui Negoita, care dorea sa desfasoare o activitate sportiva fotbalistica", a mai precizat Bacria.

Mutu face apel la ministru: "Am impresia ca se vrea moartea brandului Dinamo"

Directorul general al FC Dinamo, Adrian Mutu, cere, intr-un comunicat, o intrevedere cu ministrul de Interne, Carmen Dan, pentru a se lamuri, atat el, cat si "suporterii dinamovitti si toti iubitorii de fotbal" daca se face stadion si daca nu, de ce nu".

"In calitate de director general al lui Dinamo, dar si in calitate de iubitor al fotbalului romanesc, eu, Adrian Mutu, ii solicit o intrevedere doamnei ministru Carmen Dan, in care imi doresc sa lamurim problema stadionului din Stefan cel Mare. Comedia de ieri, de la inceputul meciului contra celor de la Gaz, ma face sa ma simt ca intr-o tara din lumea a treia, cel putin fotbalistic, si imi doresc sa nu ma mai incerce astfel de sentimente. Intr-o perioada in care vad ca se fac eforturi si investitii enorme pentru a se salva unele branduri fotbalistice, mi se da impresia ca brandul Dinamo este lasat sa moara. O echipa cu blazon, cu suporteri si cu istorie, precum Dinamo, nu poate supravietui fara un stadion nou, in conditiile in care celelalte arene reprezentative din Bucuresti vor fi renovate, iar cele din Ploiesti, Cluj, Craiova sau Targu Jiu s-au construit deja sau sunt in curs de finalizare. Avand in vedere ca toata investitia ar veni din partea CNI, iar arena ar deveni un bun al statului, situatia mi se pare ca este cu atat mai dramatica. Fiind demult trecut cel de-al doisprezecelea ceas, cred ca e o ultima ocazie sa fiu lamurit si eu, dar si suporterii dinamovisti si toti iubitorii de fotbal, daca se face stadion si daca nu, de ce nu. Simplu si pe intelesul tuturor", se arata in comunicatul lui Mutu.