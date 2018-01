BOMBA INCEPUTULUI de an: razboi la Astra! Niculae vrea sa-l trimita la echipa a doua pe Ionita, Edi ameninta cu DEMISIA!

Alex Ionita mai are un an de contract cu Astra. Ioan Niculae e nemultumit ca mijlocasul nu vrea sa-si prelungeasca acordul.

Patronul a cerut ca Ionita sa fie trimis la echipa secunda, spre nemultumirea staff-ului tehnic. Edi Iordanescu e tot mai suparat pe sefi. Le-a transmis ca e gata sa demisioneze daca Ionita nu e pastrat in lotul primei echipe, in cazul in care nu e vandut.

Pentru fotbalistul de 23 de ani exista interes de la mai multe cluburi din Liga 1, dar si din strainatate. Maine va avea loc o sedinta decisiva la club in care se va discuta problema lui Ionita.

Astra il evalueaza pe Ionita la un milion de euro, suma pe care CFR si CSU Craiova nu vor sa o plateasca.